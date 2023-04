Al tredicesimointernazionale sulla professione docente il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è ...da una delegazione sindacale che è quindi presente ai lavori in corso a. La ...Non il migliore biglietto da visita alla vigilia di undel G7 " quello che si svolgerà dal ... La linea diIl mese scorso, l'ambasciatore Usa a Tokyo, Rahm Emanuel, ha invitato gli ...... Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine deldel Mare del Nord a Ostenda. 24 ... 24 apr 15:25Post: "Dagli Usa stop ai piani ucraini per attacchi di massa contro la Russia"...

Summit a Washington per il ministro Valditara: presente anche una delegazione sindacale Orizzonte Scuola

Al tredicesimo Summit internazionale sulla professione docente il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è andato accompagnato anche da una delegazione sindacale che è quindi presente ai lavori i ...Le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la sostenibilità saranno al centro della due giorni dello European Innovation for Sustainability Summit 2023 questa settimana a Roma, evento pres ...