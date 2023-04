Sugli stadi | potere ai privati | cosa può insegnare all’Italia il piano del Barcellona per rinnovare il Camp Nou

Penso che la sua esultanza sia stata figlia anche di una frustrazione del periodo, ma quello che hanno mostrato le ripresespalti è intollerabile'. 'In tutti gliitaliani', sottolinea il ...Nerazzurriscudi: l'Atalanta prova a rimanere in scia, nella stagione forse ultima per Gian ...si ridimensioni e che i comitati per la sicurezza trovino misure alternative al chiudere gli. ...Il provvedimentodi Firenze e di Venezia risale allo scorso aprile, quello sul teleriscaldamento a giugno e quello sulle concessioni portuali a ottobre. Tutti e tre questi progetti ...

Pnrr, via libera al dossier porti ma sugli stadi stop dalla Ue Il Sole 24 ORE

Il club ha annunciato di aver ottenuto da un consorzio di venti investitori un finanziamento da 1,45 miliardi di euro per i lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo. I precedenti di Spotify e ...Dopo un giorno di riposo la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì alle 21 allo stadio Franchi contro la Cremonese, superata all'andata per 2 ...