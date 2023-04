Sudan | Tajani | ' continuiamo a lavorare perché si possa arrivare ad una tregua'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato ecino essere dei cessate il fuoco,siad unatra le parti" in. A sottolinearlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo questa mattina a Radio 24. "La situazione è molto complicata - ha affermato - c'è di fatto una guerra civile in corso. Fortunatamente siamo riusciti a far rientrare tutti i nostri concittadini che lo chiedevano, rimane ancora qualche missionario e qualche volontario delle Ong, su loro richiesta". "I colloqui avuti con i due leader hanno permesso di tenere fuori da qualsiasi attacco i convogli italiani, è già un risultato importante, ma non dobbiamo ...

... si tratta perlopiù di rappresentanti delle Ong e di qualche missionario che ha deciso di rimanere in. Continueremo a seguire anche loro con grande attenzione', ha spiegato. Poco ...leggi anche: "Lavoriamo ad una tregua tra le due parti in" FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, cosa sta succedendo e da dove nascono gli scontri Per le ......voluto lasciare illo hanno fatto, sono stati trasferiti a Gibuti, nel Paese sono rimasti alcuni volontari di Emergency e alcuni missionari'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio...

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare perché ci possano essere dei cessate il fuoco, perché si possa arrivare ad una tregua tra le parti” in Sudan. A sottolinearlo è s ...Il personale dell’ambasciata statunitense a Khartoum, in Sudan, è stato evacuato insieme alle proprie famiglie e ai dipendenti della missione diplomatica che è temporaneamente sospesa. «Sono grato per ...