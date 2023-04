Sudan | rischio fuga di virus da un laboratorio biologico

- Allarme Onu: fino a 270.000 persone verso il Ciad e Sud. E c'è unbiologico. Occupato un laboratorio con campioni di virusLa nuova tregua concordata intra le parti è durata poche ore. I combattimenti continuano e si intensificano poiché le ... Ilbiologico A questo si è aggiunto un ulteriore pericoloso ...Perché 'c'è un enormebiologico associato all'occupazione' di questo laboratorio. E' quanto affermat o da Nima Saeed Abid, rappresentante dell'Oms in

Sudan, allarme Oms: laboratorio contenente virus nelle mani dei ribelli, è "rischio biologico" RaiNews

MeteoWeb L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato la possibilità di “rischio biologico” in Sudan dopo che un laboratorio di virus nella capitale Khartoum è finito nelle mani dei comba ...VIDEO : Le parti in conflitto accettano un tenue cessate-il-fuoco per permettere agli stranieri di lasciare il paese ...