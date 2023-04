Sudan | quel laboratorio batteriologico in mano ai gruppi armati

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr – Serio rischio? La notizia è dile che fanno tremare i polsi e generano incubi di nuove possibili pandemie, per quanto sia d’uopo mantenere i nervi saldi. L’Oms fatto sapere che un gruppo di combattenti, in, ha occupato unpubblico centrale al cui interno sono conservati campioni di virus e malattie varie, tra cui polio, colera e morbillo. Per l’Organizzazione mondiale della sanità, si tratta di una situazione “estremamente, estremamente pericolosa”. Perché “c’è un enorme rischio biologico associato all’occupazione” di questo. E’ quanto affermato da Nima Saeed Abid, rappresentante dell’Oms in, unina gruppo ...

Sudan, secondo giorno di tregua. L'ex presidente Al Bashir "si trova in un ospedale militare" - Londra ha evacuato oltre 200 britannici con tre voli - Londra ha evacuato oltre 200 britannici con tre voli RaiNews

Nella regione, movimenti verso il Ciad e il Sud Sudan. Primi arrivi anche in Egitto. L'impegno dell'Agenzia Onu con partner e governi locali, per una risposta congiunta ...I cittadini francesi sono stati evacuati dal Sudan e sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Parigi 'Charles de Gaulle', dopo aver fatto scalo a ...