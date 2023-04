Sudan | gli scontri si diffondono nel paese | popolazione in fuga

- Allarme Onu: fino a 270.000 persone verso il Ciad e Sud. E c'è un rischio biologico. Occupato un laboratorio con campioni di virusaltri (15%) provengono da Somalia,, Sud, Iraq e Yemen, Congo Camerun. L'Italia ha accolto 5.408 persone.altri Paesi coinvolti nei corridoi umanitari sono Francia, Belgio e ...... ministra del Commercio internazionale e delle Impresescorsi 8 e 9 febbraio a Roma. Sinora ...con attenzione il continente africano sia nel contesto del deterioramento della situazione in,...

Sudan, gli occidentali lasciano Khartum. Oggi in arrivo a Roma gli italiani fuggiti dal Paese Corriere della Sera

Una delle forze di combattenti in lotta in Sudan ha occupato il laboratorio dai sanità pubblica nella capitale di Khartoum, impedendo ...(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, ha confermato durante un briefing con la stampa, la morte di un altro americano in Sudan. Si ...