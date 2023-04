Sudan | avvocato deposto Presidente ' Al-Bashir in luogo sicuro sotto controllo Esercito'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Khartum, 26 apr. (Adnkronos) - Ilese Omar Al-"si trova al" in mano all'in unche "non può essere divulgato per timore che possa essere attaccato dalle Forze di supporto rapido (Rsf)", che accusano i capi delle Forze armate di voler reinstallare il vecchio regime islamista. Lo afferma Shieck al-Nazir,dell'ex, in una dichiarazione rilasciata ad Al-Jazeera, sostenendo che "il carcere di Kober non è piùalla luce dei continui scontri nella capitale e nei suoi sobborghi".

