Su Patto di Stabilità | Mes e Pnrr la difficile partita di Meloni in Europa

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I principali nodi europei per il governo di Giorgia(riforma deldi, ratifica del Mes,) si sono incrociati nella cronaca di oggi, sulla direttrice Roma-Bruxelles. I dossier sono da tempo in primo piano sulla scrivania della premier, ma è chiaro che adesso le partite entrano nel vivo. Per quanto riguarda la riforma deldi, Paolo Gentiloni, titolare degli Affari economici, ha presentato oggi la proposta della Commissione Ue. Una proposta che, per Gentiloni, "segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia", con la necessità di trovare una "unità" colmando "i divari che ancora ci sono". Tra le altre cose, la proposta prevede piani pluriennali con "calo plausibile" del debito e un obbligo di correzione dello 0,5% Pil se il deficit supera il 3% ...