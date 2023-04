Studio Iea - Crescita esplosiva per le elettriche | forte impatto sulla domanda di petrolio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il mercato delle autoè nel pieno di un boom di vendite che avrà delle forti implicazionidinei prossimi anni: è il messaggio lanciato nel Global Electric Vehicle Outlook 2023 redatto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (International Energy Agency, IEA) ente intergovernativo fondato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel 1974, poco dopo la crisi petrolifera. In particolare, secondo gli autori del rapporto, l'industria automobilistica globale "sta subendo un cambiamento epocale, con delle implicazioni per il settore energetico, poiché l'elettrificazione è destinata a evitare la necessità di 5 milioni di barili dial giorno entro il 2030", nonché l'immissione in atmosfera di circa 700 megatonnellate di ...