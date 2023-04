"Tra gli obiettivi di VINCI Energies abbiamo quello di avvicinaree portare più donne nel mondo dell'ICT. Per sovvertire il retaggio culturale che le materiesiano più adatte agli uomini abbiamo deciso di mettere in campo un progetto concretoche entra nelle scuole e coinvolge le ragazze delle scuole superiori. Un percorso formativo, "VINCI Energies ...... il programma formativo pensato per aiutare le giovani e i giovani studenti a orientarsi con libertà neglie nelle professioni del futuro, allenandosi alle discipline. Giunto alla nona ...Chuck Murry, Direttore dell' "Institute forCell and Regenerative Medicine" dell'Università di Washington. "Intuttora in corso si sta valutando l'efficacia di questo trattamento in coorti ...

Studi Stem, Alfieri (VINCI Energies Italia): partiamo da scuole Il Tempo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Bi-rex produce cellulosa dagli scarti, Mimina cereali nutrienti, Komposta lavora gli scarti. Sono le start up finaliste del concorso di Eataly “Motherland”: avamposto delle imprenditrici che puntano s ...