Studente sospeso dopo lo spinello in classe. Il Tar lo fa riammettere

... il Tar lo riammette a scuola Il consiglio dell'Istituto lo avevasino alla fine dell'attuale anno scolastico in quanto lo, che frequenta la quinta, era stato sorpreso in classe con ...A Voghera unodel 'Carlo Gallini' era statoper tutto l'anno dopo esser stato sorpreso con uno spinello. La decisione dell'istituto era stata forte ma il Tar ha dato ragione al ragazzo e alla ...... curatrice della mostra "Diacronica - Il tempo" di Palazzo Reale, per parlare dell'artista, ... controlli straordinari per il ponte del 25 aprile: minacciato con coltello"Erasmus" ...

Studente sospeso fino a giugno: era stato scoperto con uno spinello. Famiglia fa ricorso al Tar e la sospensione viene revocata Orizzonte Scuola

Il consiglio d'istituto dell'istituto agrario 'Gallini' di Voghera, in provincia di Pavia, lo aveva sospeso sino alla fine dell'attuale anno scolastico in quanto lo studente, che frequenta la quinta, ...Il Consiglio d'istituto aveva deciso di sospendere il ragazzo fino alla fine dell'anno, ma i genitori hanno fatto ricorso al Tar, che ha dato ragione alla famiglia ...