Streaming | ma quanto mi costi?

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I prezzi degli abbonamenti aumentano? Combatti Wall Street Journal, di Nicole Nguyen, pag. 12 La scorsa settimana ho ricevuto un’e-mail da Strava, l’applicazione di fitness tracking: “Novità sul prezzo dell’abbonamento”. Non erano buone notizie. La mia quota annuale passa da 59 a 80 dollari. Sto pensando di passare alla versione gratuita, che offre meno analisi delle prestazioni. Quelli di noi che hanno sottoscritto un abbonamento digitale hanno ricevuto molte e-mail di questo tipo ultimamente. A marzo, YouTube TV ha aumentato nuovamente i prezzi, questa volta da 64,99 a 72,99 dollari al mese. Prima ancora, HBO Max – che presto diventerà solo Max – ha aumentato di un dollaro il suo canone mensile. Per un po’ di tempo non abbiamo avuto problemi con i prezzi crescenti. Ora è chiaro che non lo siamo più. Le persone cancellano gli abbonamenti più velocemente di...

Secondo il gruppo di ricerche di mercato Kantar, in Spagna si è tramutato in una perdita di un milione di utenti. Ma secondo l'azienda in Canada gli iscritti crescono ...La notizia è che nei giorni scorsi ha chiuso la sua attività di DVD-by-mail, vuole dire che ha smesso a consegnare buste rosse piene di Dvd agli abbonati.