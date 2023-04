... una strategia di messa in onda che la piattaforma ha già testato con le stagioni più recenti di, Lucifer o You ottenendo maggiore attenzione sui titoli dagli spettatori. GUARDA ...Netflix ha già usato questa tecnica di divisione di una stagione in due parti con serie di successo come, Manifest , Lucifer e la quarta stagione di YOU . Pare che questo modello di ...Non sappiamo ancora se gli otto episodi verranno divisi 4 a 4 o, come nel caso di4 , la seconda parte consisterà di meno episodi. LEGGI: The Witcher 3: ecco il primo poster LEGGI: ...

Stranger Things: un prequel su Eddie Munson è in fase di sviluppo Radio Zeta

Stranger Things, arriva il negozio pop-up a Milano: da venerdì 5 maggio apre le sue porte lo store sarà situato in Piazza Cesare Beccaria.I suoni che emozionavano quattro decenni fa tornano alla ribalta nella produzione pop odierna, anche grazie a social, film e serie tv ...