Strange Way Of Life | Pedro Pascal e Ethan Hawke nel primo trailer del film di Almodóvar

(Di mercoledì 26 aprile 2023)saranno due pistoleri queer in questo nuovo corto firmato dal regista spagnolo che verrà presentato a Cannes. Mubi ha diffuso in streaming ilufficiale diWay Of, che vede protagonistie per la regia di. La pellicola farà il suo esordio al prossimo Festival di Cannes. Il western, girato nel sud della Spagna, è la seconda produzione in lingua inglese didopo The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton nel 2020. Il corto debutterà fuori concorso al Festival di Cannes di quest'anno, che si terrà dal 16 al 27 maggio. La proiezione ...

Primo trailer perof Life , il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Pedro Almodovar ed in arrivo, rigorosamente fuori concorso, al 76 Festival di Cannes . Protagonisti della seconda opera in lingua ...C'è anche Manu Rios inof Life, nuovo corto di Pedro Almodovar che sarà presentato al Festival di Cannes, Fuori Concorso, per poi sbarcare direttamente su Mubi. Un western gay, quello girato dal regista due ...... diretto da Jang Hang - jun, che vanta nel cast anche Ahn Jae - hong (Fight For My), Lee Shin - ...STORIES OF JAPANESE GHOSTS Regia di Yves MONTMAYEUR

Strange Way Of Life, il trailer del western di Almodóvar a Cannes Ciak Magazine

Pedro Pascal e Ethan Hawke saranno due pistoleri queer in questo nuovo corto firmato dal regista spagnolo che verrà presentato a Cannes.Breath of the Wild is by all means a massive commercial and critical success, but six years later fans everywhere are still debating over one of its most integral item and combat features: weapon ...