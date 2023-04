Storia di Anna | allontanata per errore dalla sua famiglia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non è Bibbiano, certo. Ma questa è comunque ladi una ragazzina di 13 anni collocata in una casa-per un anno e 13 giorni, una sofferenza che avrebbe potuto essere evitata. La vicenda, che in questo assomiglia invece a molte delle storie di Bibbiano, coinvolge una normalissimadi immigrati: per l’esattezza un padre e una madre di origine albanese, che individueremo con le iniziali P e K, arrivati in Italia dal 2006 e residenti in un Comune della cintura milanese, dove fanno gli infermieri: lei in ospedale e lui in una residenza per anziani. Per anni, P e K hanno lavorato sodo e sono riusciti a comprare una casa dove abitano in sei. Con loro vivono la nonna materna e tre figlie piccole, tutte nate a Milano:(il suo nome è di fantasia, come quelli che seguono), venuta alla luce nel 2007; ...