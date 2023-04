Sting suona per i detenuti del carcere di Secondigliano

(Di mercoledì 26 aprile 2023)suonerà ina Napoli, come aveva promesso all’ex parroco della Basilica del Rione Sanità. Il cantante inglese, arrivato in gran segreto in città, si esibirà il 27 aprile a, in un concerto privato per una causa sociale, ricevendo in dono una chitarra realizzata da tredell’Alta Sicurezza diventati ora liutai. Il legno utilizzato per costruirla proviene da una barca che ha trasportato migranti verso le coste italiane. La promessa dia don Antoniosi esibirà in forma privata per idicome promesso a don Antonio Loffredo (Instagram)Il cantautore 71enne onora così un impegno preso a suo tempo con il sacerdote, don Antonio Loffredo, che durante una cena gli aveva parlato delle iniziative ...

riscrive "Fragile", uno dei suoi più celebri pezzi dedicato al giovane inerme Ben Linder, ucciso dai contras in Nicaragua, in una versione dal sapore carcerario. La canzone, eseguita con chitarra

