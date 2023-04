Il cantante e la moglie impegnati all'alba nelle riprese in barca a Mergellina, la sera a cena da Mimì alla Ferrovia. E oggi luiper i detenuti con una chitarra fatta da loro con i resti dei barconi di Lampedusa. La star accolta dalla direttrice Russo: "Che onore averlo ...suonerà in carcere a Napoli, come aveva promesso all'ex parroco della Basilica del Rione Sanità. Il cantante inglese, arrivato ...riscrive "Fragile", uno dei suoi più celebri pezzi dedicato al giovane inerme Ben Linder, ucciso dai contras in Nicaragua, in una versione dal sapore carcerario. La canzone, eseguita con ...

Sting suona per i detenuti del carcere di Secondigliano 27 Aprile 2023 Luce

Si comincia all’alba, a Mergellina. Si finisce a sera, ai tavoli di Mimì alla Ferrovia. Con Sting e Trudie che non tradiscono stanchezza dopo la lunga giornata di ciak e prove. ” Napoli è incantevole.Il cantante e la moglie impegnati all'alba nelle riprese in barca a Mergellina, la sera a cena da Mimì alla Ferrovia. E oggi lui suona per i ...