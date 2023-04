Star Wars Day | ecco gli eventi ai Lego Store italiani

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Per inaugurare i festeggiamenti dedicati alloDay del 4 maggio, idi Milano, Torino e Firenze saranno pronti a trasportare i fan della saga con trestraordinari. Per inaugurare i festeggiamenti dedicati alloDay (che ricorre il 4 maggio), idi Milano, Torino e Firenze saranno pronti a trasportare i fan della saga e del mattoncino nella galassia lontana lontana con trestraordinari, nati in collaborazione con The Walt Disney Company Italia. In particolare, gli appuntamenti sono previsti per il 29 aprile dalle 10 alle 12 neiMilano San Babila e Milano Gae Aulenti, il 30 aprile dalle 10 alle 12 nel punto vendita di via Roma ...

Numerosissime le copertine che firma ancora per la Marvel, tra le quali Fantastic Four, Iron Man, Black Panther, Secret, The Punisher, Jessica Jones, Doctor Strange, X - Corps ma ...Per inaugurare i festeggiamenti dedicati alloDay (che ricorre il 4 maggio), i Lego Store di Milano, Torino e Firenze saranno pronti a trasportare i fan della saga e del mattoncino nella galassia lontana lontana con tre eventi ...La data di apertura non lascia indifferenti i fans diche avranno l'opportunità di trascorrere proprio il giorno dedicato alla saga di George Lucas tra appuntamenti culturali stellari che ...

Star Wars: come nascono il suono della spada laser e la respirazione di Darth Vader BadTaste.it Cinema

Per inaugurare i festeggiamenti dedicati allo Star Wars Day del 4 maggio, i LEGO Store di Milano, Torino e Firenze saranno pronti a trasportare i fan della saga con tre eventi straordinari.L'appello di EA contro gli spoiler è rivolto a tutti gli utenti già in possesso o che giocheranno Star Wars Jedi: Survivor, almeno per il primo periodo.