Standing ovation per Zelensky alla conferenza sull’Ucraina Lui si commuove | “Gloria all’Italia” video

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unae lunghissimo applauso hanno accolto l’intervento di Volodymyrbilaterale per la ricostruzione dell’Ucraina, promossa dal governo a Palazzo dei Congressi a Roma. Il presidente ucraino, che era incollegamento e si è commossofine del suo intervento, ha ringraziato più volte il governo e il popolo italiano per il sostegno. Il premier Giorgia Meloni, cheha incontrato il premier ucraino il primo ministro dell’Ucraina Denys Shmyhal, ha invitatoin Italia: “Spero che tu possa venire qui di persona il prima possibile”. “Viva l’Italia, viva l’Ucraina”, ha aggiunto Meloni.oggi ha anche avuto un colloquio telefonico con ...

CONFERENZA SULLA RICOSTRUZIONE -e lunghissimo applauso per Volodymyr Zelensky, collegato in video con la conferenza bilaterale a Roma per la ricostruzione dell'Ucraina. Il ...CONFERENZA SULLA RICOSTRUZIONE -e lunghissimo applauso per Volodymyr Zelensky, collegato in video con la conferenza bilaterale a Roma per la ricostruzione dell'Ucraina. Il ...Dopo il grandioso debutto dello scorso 2 aprile, al Teatro Comunale di Mesagne, accolto a suon di applausi e con un'emozionantenella preziosa cornice della Domenica delle Palme, la ...

Standing ovation per Zelensky, che si commuove alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina La7

Standing ovation e lunghissimo applauso per Volodymyr Zelensky, collegato in video con la conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina. Il presidente ucraino, commosso, ha ringraziato più v ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...