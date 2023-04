Squadra dilettante finge di avere decine di collaboratori per incassare il bonus sport | 100 indagati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, il Gruppo della Guardia di Finanza di Caserta, all’esito di una complessa attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal G.I.P. di questo Tribunale per oltre 400.000 €, nei confronti di cento persone indagate del delitto di truffa ai danni dello Stato. L’indagine, avviata nel 2021, ha permesso di svelare una vasta frode finalizzata all’indebita percezione deiivi, previsti dalla normativa emergenziale in materia di COVID — 19 per sostenere i lavoratori dello, rientranti tra le categorie maggiormente penalizzate dalle restrizioni necessarie per fronteggiare la pandemia. La frode ha come epicentro un’associazione ...