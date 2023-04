Sport in tv oggi mercoledì 26 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023)262023, potremo seguire tantoin tv: si disputeranno le gare dei Mondiali di curling misto, poi il tennis con il torneo ATP e WTA di Madrid, gli scacchi, con il dodicesimo match del Mondiale, il ciclismo con il Giro di Romandia, la pallanuoto con la Champions League, e molto altro ancora. Alle ore 11.00 italiane si giocherà Italia-Estonia, ottava e penultima partita degli azzurri nella fase a gironi ai Mondiali di curling misto, in corso a Gangneung, in Corea del Sud: Stefania Constantini e Sebastiano Arman sono quarti nel Girone A con quattro vittorie e tre sconfitte. Si disputerà alle ore 11.00 italiane la dodicesima partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023: Ian Nepomniachtchi guida per 6-5 su Ding Liren nella sfida per la ...