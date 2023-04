Spezia | Semplici | «Problemi per Nzola | c’è amarezza…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le parole di Leonardo, allenatore dello, in vista della gara contro il Monza. Tutti i dettagli Leonardoha parlato in conferenza stampa a due giorni da-Monza. PAROLE – «Dopo la gara c’era amarezza per non aver portato a casa i tre punti, che per come ci eravamo espressi dovevamo vincere. Nei novanta minuti ci sono stati episodi in cui abbiamo rischiato di vincere ma abbiamo anche concesso. Era una partita che poteva finire con più gol da entrambe le parti, ma le tante occasioni create e il modo in cui siamo stati in campo dà delusione per i ragazzi, che hanno fatto una partita giusta, con più continuità da quando ci sono io. Resta la prestazione, abbiamo fatto la partita, abbiamo cercato di dominare gli avversari di cui va riconosciuto il valore. Si è visto un buono ...