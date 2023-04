Speleologa ferita dai sassi | resta intrappolata in una grotta | corsa contro il tempo per salvarla

Era rimasta intrappolata in una grotta del Monte San Martino , a Duno, in provincia di Varese lasessantenne, colpita da una scarica di sassi che l'avevanoalla testa. Dopo lunghe e complesse operazioni di salvataggio, la donna, intorno alle 2 stanotte è stata riportata in ...Il salvataggio dellache ieri pomeriggio era stata colpita da una scarica di sassi nella grotta 'Abisso ... La donna erama cosciente. Per tirarla fuori dalla grotta è stata assicurata ......lache martedì pomeriggio era stata colpita da una scarica di sassi, rimanendo bloccata nella grotta "Abisso Primeros", in località Val Alta, tra Duno e Cassano Valcuvia (Varese). È...

Speleologa intrappolata e ferita in una grotta, salvata nella notte varesenews.it

Era rimasta intrappolata in una grotta del Monte San Martino, a Duno, in provincia di Varese la speleologa sessantenne, colpita da una scarica di sassi che l’avevano ferita alla testa.Sassi caduti nel Varesotto, salva la speleologa bloccata. Raggiunta la scorsa notte dai soccorsi, è stata riportata in superficie È stata portata in salvo poco prima delle due di mercoledì notte la sp ...