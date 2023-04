Spari in strada a Fuorigrotta dopo una rapina | ladro inseguito e bloccato

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDei colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi in via Leopardi, nel quartiere di. Stando a una prima ricostruzione, il tutto sarebbe scaturito da un tentativo dinella zona di Chiaia. Agenti della Polizia Municipale avrebbero intercettato il, dando vita a un inseguimento che si sarebbe protratto fino a, dove sarebbero stati esplosi in aria colpi di pistola. L’inseguimento ha portato comunque i suoi frutti, l’auto del malvivente è stata fermata e il conducente,essere stato immobilizzato, è stato condotto presso il comando della municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Paura e spari a Napoli. Momenti di panico si sono vissuti nel quartiere di Fuorigrotta, dove poco dopo le 18 sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco, presumibilmente in aria, lungo via Leopardi (all' ...