(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nonostante il pareggio contro l’Arsenal ilresta ultimo in classifica a cinque punti da una salvezza che, a sei giornate dalla fine, sembra molto difficile per i Saints. A tentare di renderla quasi impossibile ci proverà ilche a quota 33 sta molto meglio dei rivali ma cinque lunghezze di vantaggio sul terzultimo InfoBetting: Scommesse Sportive e

...45 Verona - Bologna 2 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Arsenal -3 - 3 CALCIO - LA ...00 Milan - Lecce 2 - 0 20:45 Juventus - Napoli 0 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00- West ......30 Conegliano - Novara CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Fiorentina - Cremonese CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:45 Everton - Newcastle 20:4521:15 Tottenham - Man. Utd CALCIO - LA LIGA ......30 Conegliano - Novara CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Fiorentina - Cremonese CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:45 Everton - Newcastle 20:4521:15 Tottenham - Man. Utd CALCIO - LA LIGA ...

Southampton-Bournemouth (giovedì 27 aprile 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Il pronostico di Southampton-Bounremouth, match della 33ª giornata di Premier League in programma per giovedì 27 aprile 2023 ...Tottenham-Bournemouth è una partita valida per la trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, pronostici.