Sottrae bancomat a un’anziana e le ruba oltre duemila euro | denunciata

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è conquistata la fiducia dipensionata frequentandone assiduamente la casa, aiutandola nelle faccende domestiche, fin quando non ha approfittato di un momento di distrazione della donnandole ilndole 2.300. E’ accaduto a Calvi Risorta, nel Casertano, dove una 37enne è stataper furto dai carabinieri; la vittima è una 77enne, che è accorta dell’ammanco nel conto e ha subito denunciato il fatto ai carabinieri della locale stazione. I militari, in poche ore, anche grazie alla visione dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza dello sportellodell’Ufficio Postale dove la 37enne si era recata a prelevare, sono riusciti ad incastrarla riscontrando le accuse dell’anziana ...

CALVI RISORTA (Caserta) - Frequentava con assiduità l'abitazione della settantasettenne, guadagnandosi giorno dopo giorno la sua fiducia e offrendosi, in alcune circostanze, anche di aiutarla in picco ...