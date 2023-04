Sottomarino nucleare USA nelle acque

(Di mercoledì 26 aprile 2023)USAprossime settimane visiterà ledella Corea del Sud per rafforzare la deterrenza contro Pyongyang. L’evento sarà annunciato da Joe Biden ed il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, come citato dall’agenzia stampa ANSA. Ciò che avverràdel Mar Giallo è solo una delle manovre di difesa nei confronti delle minacce frequenti con il lancio di missili da Pyongyang. Una delle ultime azioni di difesa messe in atto dagli americani insieme al Governo di Seoul fu quella di far giungere la portaerei a propulsioneNimitz a Seoul insieme al suo gruppo d’attacco alla fine dello scorso mese. Ovviamente Pyongyang non poté restare indifferente al gesto, considerandola una minaccia valida per lanciare nel cielo il suo undicesimo ...

Unstatunitense visiterà la Corea del Sud per la prima volta da decenni nell'ambito di un piano per rafforzare la deterrenzacontro Pyongyang che sarà annunciato alla Casa ......in Corea del Sud di unlanciamissili balistici in dotazione alla Marina militare Usa, a dimostrazione della volontà di Washington di utilizzare la sua capacità di deterrenzaper ......già in funzione o in fase di dismissione e dove sono previsti nuovi sviluppi di energia. ... I siluri potrebbero essere armati a bordo delBelgorod. IMPORTANTE!: Il materiale ...

'Sottomarino nucleare Usa in Corea del Sud dopo decenni' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sottomarino nucleare USA nelle prossime settimane visiterà le acque della Corea del Sud per rafforzare la deterrenza contro Pyongyang. L'evento sarà ...Un sottomarino nucleare statunitense visiterà la Corea del Sud per la prima volta da decenni nell'ambito di un piano per rafforzare la deterrenza nucleare contro Pyongyang che sarà annunciato alla Cas ...