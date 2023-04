Sondaggio Usa | i giovani dem scettici sul bis di Biden alla Casa Bianca | «Sul clima ci ha traditi»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nessuna staffetta. Se Joedovesse essere rieletto, «servirà tutti gli otto anni di mandato». A precisarlo, la portavoce Karine Jean-Pierre. Una puntualizzazione necessaria dopo che, sulla scorta delle sue risposte, durante il briefing, qualche giornalista aveva ipotizzato la possibilità di un’alternanzadurante il secondo mandato, cui l’80enne presidente si è ieri ufficialmente candidato. Per la cronaca,che concluderebbe il suo secondo mandato a 86 anni. Il presidente uscente è convinto di farcela, ma non tutti gli indicatori sembrano confermare questa sua sensazione. Ieriha annunciato la sua ricandidaturaA cominciare dal votole, già componente essenziale ...

... secondo ilcondotto sul sito puglia.coldiretti.it. Dopo l'autorizzazione per il consumo ... mentre neglicon un'abile strategia di marketing si stanno buttando sul sushi in provetta. La ...Infine, ilSLOOS (Senior Loan Officer Opinion) della Fed per il 4° trimestre 22 ( ...ancora i tassi o no sarà quindi cruciale per capire fin dove può arrivare l'indebolimento economico, ...... è la democrazia", intervista a Moni Ovadia Invio armi in Ucraina, ilche smaschera i ... Cosa che non si fa perché non simai questa ricorrenza per far capire qualcosa ai giovani. Ci sono ...

Sondaggio Usa, i giovani dem scettici sul bis di Biden alla Casa ... Secolo d'Italia

I due leader vicini a un secondo round. I timori dei repubblicani: Trump che vince le primarie di partito, ma (ri)perde le presidenziali ...Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite un breve video la sua ricandidatura per le elezioni del 2024. "Non c'è niente che non possiamo fare se lo facciamo insieme" ...