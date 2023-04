Sondaggi elettorali Swg | giù FdI | recuperano FI e liste minori

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gli italiani sono meno anti-sistema di 6 anni fa Continua il momento di declino delle intenzioni di voto a favore di Fratelli d’Italia. A differenza di altri partiti prima di esso, come Pd, Movimento 5 Stelle e Lega, quello di Meloni non è riuscito a passare il 30% e ora è in ripiegamento. Questa settimana secondo idi Swg scende dal 29% al 28,6%, ma a compensare questo calo vi è l’aumento di Forza Italia, che guadagna il 0,3% e si porta al 6,6%. Certo, va sottolineato come il partito di Berlusconi rimanga molto al di sotto del risultato di settembre e quello di maggioranza ben al di sopra. La Lega non si muove di molto, va dal 9,4% al 9,3%. All’opposizione il Pd continua a salire, seppur non di molto, guadagna un decimale, arrivando al 21,1%, una percentuale superiore a quella attribuitagli dagli altri ...

D'altra parte non è un caso che tutti ivedano il nostro partito in crescita, a meno che ... Molti altri nostri esponenti parteciperanno ad iniziativea Silvi Marina, Atri ed in ...D'altra parte non è un caso che tutti ivedano il nostro partito in crescita, a meno che ... Molti altri nostri esponenti parteciperanno ad iniziativea Silvi Marina, Atri ed in ...Erdogan si prepara per le elezioni del 14 maggio in lotta con la coalizione di opposizione, composta da sei partiti, che appoggia Kemal Kiliçdaroglu, 74enne ex burocrate che è in testa nei. ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia di nuovo in calo con il Pd che si avvicina: stabile il Movimento Fanpage.it

ABRUZZO – “Il PD Abruzzo ha dichiarato più e più volte le coordinate del proprio percorso verso le elezioni regionali: prima di tutto costruire la coalizione, con generosità e disponibilità, senza pre ...Roma, 26 apr. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annullato tutti gli impegni odierni della campagna presidenziale dopo il lieve malore che lo ha obbligato a interrompere un'inter ...