Solofra | a fuoco un opificio | tre squadre di Vigili del Fuoco in azione

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 16’30 di oggi 26 aprile ideldi Avellino sono intervenuti nel comune diin via Consol, per un incendio che si è sviluppato in undel posto. Le fiamme hanno riguardato gli scarti di lavorin pellame all’interno di un silos adiacente alla struttura. Tre leintervenute, con l’ausilio anche dell’autoscala. Le fiamme sono state spente evitando che si propagassero alla vicina struttura, non si sono registrate persone coinvolte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

