Sold out in meno di 10 minuti per i 2 concerti a sorpresa di Ligabue

(Di mercoledì 26 aprile 2023) –out indi 10per i duedi Luciano(in foto), annunciati ae previsti giovedì 27 aprile al Largo Venue di Roma e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano. Durante questi live l’artista presenterà in anteprima ‘Riderai’ (Warner Music Italy), il nuovo singolo in uscita venerdì, che anticipa l’album di inediti previsto in autunno. Questinei club saranno anche l’occasione per ‘scaldare i motori’ in vista dei due eventi negli stadi che vedrannoprotagonista nel mese di luglio: il 5 a San Siro a Milano e il 14 all’Olimpico di Roma. I biglietti per gli eventi negli stadi, prodotti e organizzati da Friends&Partners e Riservarossa, sono disponibili in prevendita su Ticketone, ...

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare. Le probabili formazioni Sport [ 26/04/2023 ] Concessioni balneari, Lorenzo: 'Sul litorale ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare. Le probabili formazioni Sport [ 26/04/2023 ] Concessioni balneari, Lorenzo: 'Sul litorale ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare. Le probabili formazioni Sport [ 26/04/2023 ] 'Pasquetta Brindisina' nel parco Cillarese: il ...

Lazza e il tour sold out: "Mi prendo i palazzetti e poi punto all’estero" TGCOM

Fayetteville’s AIT building has been sold to real estate investors looking to repurpose the data center Advanced Internet Technologies (AIT) has sold its Fayetteville, North Carolina headquarters and ...If you play the lottery, you might want to check your ticket because someone just won and the prize was massive.