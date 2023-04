Sofia Richie e Simone Biles | beauty look da sposa di primavera

Sunkissed e romantico, il trucco disposa in Costa Azzurra Luminoso e minimal - chic, il trucco da sposa della sorella di Nicoleconquista i social in un lampo. E segna la nascita di una nuova beauty icon da non ...Chic senza sforzo, questo lo stile diche ha sposato il produttore discografico Elliot Grainge in Costa Azzurra sfoggiando il guardaroba da sposa che tutte vorrebbero: tradizionale e ...In cerca d'ispirazione per un matrimonio in pieno stile Frech Riviera Quello di, figlia del cantante e compositore Lionel, con Elliot Grainge ha fatto sognare tutto il mondo. La giovane socialite, ad agosto venticinquenne, si è affidata a Chanel non solo per ...

Sunkissed e romantico, il trucco sposa di Sofia Richie per le nozze in Costa Azzurra Io Donna

Anche la figlia di Lionel Richie si è sposata. E la modella americana ha scelto di farlo in Francia con Elliot Grainge, noto dirigente discografico. Per ...U n’acconciatura minimale che da chignon evolve in un attimo in coda di cavallo sensuale, il trucco sposa giocato sulle sfumature di rosa soft e delicato. Sofia Richie in versione sposa conquista il ...