Sócrates Sport Storie Società 2023 | dal 2 al 7 maggio il festival di cultura e letteratura sportiva a Pietralata

Torna a Roma dal 2 al 7 maggioStorie Società , il festival dedicato alla letteratura e cultura sportiva che guarda alla cultura e alla società attraverso il prisma dello. Un ricco programma di eventi gratuiti ......e Pia Marta che si affrontano in un quadrangolare per la conquista del Torneo. ore 13 - Pranzo A cura di Baobab Street Food ed Economia Carceraria. ore 15 - Il cuore dentro alle scarpe...Cinque anni fa aveva provato con il Movimento 5 stelle, nella lista del candidato sindaco De Luca ma Terni aveva svoltato consegnandosi alla Lega di Latini e il progetto di Zampagna per loera ...