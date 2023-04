Smantellato traffico di migranti | 25 fermi in tutta Italia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di di Catania, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha fermato 25 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I trafficanti, per lo più guineani ed ivoriani, componenti del sodalizio di matrice straniera, specializzato nell'offrire ai connazionali “pacchetti completi di viaggio”, sono stati rintracciati in diverse località del territorio nazionale. L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Catania, era scaturita dalle dichiarazioni di una minorenne che, prelevata dalla comunità, è stata accompagnata su un autobus diretto al nord dove ad attenderla vi erano alcuni dei suoi aguzzini. – foto: da video Polizia (ITALPRESS).