Sisma a Pozzuoli | nuova scossa alle 5 del mattino

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023), il Sindaco: l’Amministrazione insieme alla Protezione Civile segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica. Il Sindaco al riguardo ha comunicato tramite la sua pagina Facebook che05:03, alla profondità di 1.8 km, vi è stato un evento sismico localizzato in prossimità di Via Antiniana. Il primo cittadino diha scritto: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dore 05:03 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. L’evento più significativo, localizzato in prossimità di Via Antiniana, si è prodotto05:03, ora locale, alla profondità di 1.8 km con magnitudo massima Md = 2.7±0.3 Per eventuali ...