Singapore | uomo giustiziato per il traffico di un chilo di cannabis

Singapore: uomo giustiziato per aver contrabbandato 1 chilo di cannabis RaiNews

"Il cittadino di Singapore Tangaraju Suppiah, 46 anni, è stato giustiziato oggi nella prigione di Changi", ha affermato un portavoce dell'amministrazione penitenziaria.Lo hanno annunciato le autorità, che hanno così ignorato i numerosi appelli giunti dall'estero per rivedere la decisione e abolire la pena di morte nella città Stato. Le organizzazioni a favore dei ...