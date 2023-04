(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Faremo tutto quello che è sotto la nostra responsabilità" per quanto riguarda la. "Con le forze armate abbiamo realizzato costruzioni per evitare un attacco di terra" e "siamo pronti ...

Lo dichiara ildella città di, Anatolii Kurtiev, in un'intervista all'ANSA. "E grazie ai partner occidentali ora l'Ucraina ha molte più armi ed è meglio equipaggiata e ......32:18 Centrale nucleare diferma la produzione La centrale nucleare di, ... lo ha detto ildella città, Vitalii Klitschko, in un'intervista a Voice of America. 'Kiev ...... l'altra in quella confinante dial centro di un raid massiccio con 25 ordigni che ... spiega ildi Kharkiv, Ihor Terekhov nel saluto che porta nelle diverse chiese della città. "Lo ...

Sindaco Zaporizhzhia, città pronta a controffensiva Agenzia ANSA

"Faremo tutto quello che è sotto la nostra responsabilità" per quanto riguarda la controffensiva. "Con le forze armate abbiamo realizzato costruzioni per evitare un attacco di terra" e "siamo pronti a ...KRAMATORSK 'Sono convinto che alla fine di questa guerra anche l'Ucraina avrà una nuova festa' come il 25 aprile in Italia. 'Abbiamo già la nostra giornata dell'indipendenza del 24 agosto ma spero che ...