Sindacati, 'il governo pensi al lavoro non solo il 1 maggio' Agenzia ANSA

"Sarebbe utile che il governo non pensasse al lavoro solo il primo maggio. I provvedimenti vanno nella direzione sbagliata. E siamo molto preoccupati". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio L ...Indagato per eccesso di legittima difesa l’agente che ha sparato e ucciso il marocchino Soufine Boubagura. Zetti (Nuovo Sindacato Carabinieri): “Dovrà pagare per aver svolto il suo lavoro” ...