Signorini risponde alle critiche e parla della nuova edizione del Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Alfonsoè tornato aredomande dei follower e lo ha fatto, per l’ennesima volta, tramite l’apposito box di Instagram. Fra curiosità personali (che vi risparmio, dato che non credo che vi interessi dove farà la sua prossima festa o quel è stato il suo ultimo libro letto), il conduttore delVip ha risposto anche a due frecciatine. “Perché sei così simpatico su IG e insopportabile quando conduci il GF?“, gli ha chiesto un lettore. “Non lo so” – ha risposto – “Se è questo l’effetto mi dispiace, io sono sempre lo stesso“. E ancora: “La prossimadel GF spero sia fatta di persone comuni e non sia tu il conduttore, grazie!“. “Riferirò a chi di dovere, prego!“, ha risposto. Alfonso...