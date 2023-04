“Siete più poveri” | la Bank of England gela i britannici

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Smettete di chiedere aumenti salariali" Le famiglie e le imprese britanniche “devono accettare” di essere più povere. “Smettete di chiedere aumenti salariali”, dice al Guardian il capo economista della Banca d’Inghilterra, Huw Pill, sottolineando come vengano richiesti sempre più spesso visto l’aumento delle bollette energetiche. “Stesso discorso per i ristoranti, non dovrebbero aumentare i prezzi”. “Quindi, in qualche modo nel Regno Unito, qualcuno deve accettare di stare peggio e smettere di cercare di mantenere il proprio potere d’acquisto aumentando i prezzi”. “Stiamo tutti peggio, dovete accettarlo”, dice infine commentando il recente sciopero del settore pubblico contro il costo della vita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.