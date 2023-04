Siccità | Gandolfi univ Milano | ' in Lombardia 2023 critico | ma nuovi studi migliorano gestione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023), 26 apr. (Adnkronos) - Il, dal punto di vista della, è partito in salita, presenta già delle criticità, ma la situazione non è ancora ai livelli dello scorso anno e anzi, con imetodi dio, è possibile migliorare la capacità di gestire eventuali crisi idriche. Questo, in estrema sintesi, il parere di Claudio, professore ordinario di Idraulica agraria all'ersità deglidiche in occasione della pubblicazione del 'Report sulla stagione irrigua in2022', presentato questa mattina ada Anbi, fa il punto sulla situazione in. "Nel 2022 -spiega il docente- la crisi idrica c'è stata ed ...