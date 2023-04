Siccità | Beduschi e Sertori | ' commissario valore aggiunto su procedure e investimenti'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Gli assessori lombardi all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro, e agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo, sono intervenuti oggi della presentazione del 'Report sulla stagione irrigua in Lombardia - 2022'. Il documento è stato presentato da Anbi Lombardia, l'associazione che rappresenta i 12 concorsi di bonifica e irrigazione. "Come Regione Lombardia - ha detto- stiamo lavorando ad una gestione straordinaria dell'attuale emergenza cercando di preservare la poca risorsa idrica disponibile e condividendo le politiche di utilizzo. Il dialogo ed il confronto quotidiano diventano quindi fondamentali per una gestione coordinata e strutturata tra i vari livelli istituzionali e gli utilizzatori". Dallo scorso anno è stato ...

