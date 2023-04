Si finge un altro e incassa assegno | 33enne casertano finisce ai domiciliari

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ considerato un vero e proprio esperto di truffe online, Cristian De Lucia, l’uomo di 33 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere, incastrato dai carabinieri della stazione Duomo di Salerno, agli ordini del comandante Pasquale Santoriello che, su richiesta della procura della Repubblica di Salerno lo hanno arrestato con l’accusa di ricettazione, sostituzione di persona, possesso di documenti d’identità falsi, utilizzati per aprire un conto corrente presso una filiale di Poste italiane ere unrubato ad una persona come risarcimento da un incidente stradale. L’episodio è avvenuto a dicembre scorso. Il truffatore è riuscito ad intercettare undi poco meno di 9000 € emesso da un’associazione nei confronti di un cittadino salernitano, beneficiario di una liquidazione per il risarcimento ...

