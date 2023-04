Shock sulla Metro | uomo sniffa cocaina sul sedile come se niente fosse | gli altri passeggeri lo filmano

A Roma, un uomo che viaggiavaMetro B si è seduto a terra, ha tirato fuori dalla tasca della cocaina e ha usato un dei sedili per appoggiarsi e sniffare. Increduli gli altri passeggeri che hanno filmato la scena e poi hanno ......sui dati 2013 - 2018base del numero di brevetti collegati con tecnologie a basso impatto ambientale e l'attività di fusione e acquisizione delle imprese. Nel lavoro si ricorda "lo...Interrogato proprioUEFA, nelle scorse settimane Francesco Calvo aveva risposto così riguardo ai rischi di una possibile esclusione dalle prossime coppe europee. Stando alle ultime ...

ADDIO preoccupazioni: Telecamera Wi-Fi blurams a prezzo SHOCK ... Telefonino.net

A Roma, un uomo che viaggiava sulla Metro B si è seduto a terra, ha tirato fuori dalla tasca della cocaina e ha usato un dei sedili per appoggiarsi ...Pronta la doppia penalizzazione per la Juventus: scenario clamoroso per il club bianconero in vista delle prossime stagioni Sono i mesi più delicati per la Juventus tra il campo e il rush finale della ...