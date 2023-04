Sfregiata su commissione | l' ex ingaggiò dei picchiatori Ogni notte rivivo l' incubo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Aggredita con una spedizione punitiva e. Martina Mucci è stata vittima della violenza per motivi di gelosia dall' ex fidanzato, che assoldò dei. E' quanto ricostruiscono la ...

Aggredita con una spedizione punitiva e. Martina Mucci è stata vittima della violenza per motivi di gelosia dall' ex fidanzato, che assoldò dei picchiatori . E' quanto ricostruiscono la procura e la polizia, che hanno eseguito ......

Martina, sfregiata su commissione. "Ogni notte rivivo l’incubo" LA NAZIONE

I picchiatori che avrebbero agito in cambio di poche centinaia di euro. Martina Mucci: 'Hanno provato anche a tagliarmi i capelli' ...Il racconto di Martina: "Aveva scatti d’ira e la fissazione del mio volto. Violento In passato mi aveva colpito in faccia con i ceffoni. Gli aggressori Hanno provato anche a tagliarmi i capelli" ...