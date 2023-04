Sfreccia a 253 km orari in autostrada. Patente ritirata e autista multato

Il telelaser della Polizia non gli lascia scampo e lo "fotografa" mentresull'A21 a benkm/h. Una velocità "da arresto" e pericolosissima, se pensiamo che i limiti in Italia sono fermi a ...Sulla A21 akm/h a bordo della sua Lamborghini: maxi multa e patente sospesa Federica Deledda , Comandante della Polizia stradale di Cremona ha commentato in maniera molto amara questo episodio ...chilometri orari in autostrada, al volante di una Lamborghini Huracan cabrio: è successo nel tratto cremonese dell'A21 e all'automobilista è stata sospesa la patente oltre a essere stato multato ...

Sfreccia ai 253 orari con la Lamborghini Patente sospesa e multa da ... QUOTIDIANO NAZIONALE

A 253 chilometri orari in autostrada, al volante di una Lamborghini : è successo nel tratto cremonese dell’A21 e all’automobilista è stata sospesa la ...L'episodio è avvenuto a Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba: il ragazzo ha poi riportato il mezzo doveva lo aveva rubato, lasciando le chiavi sul cruscotto come se nulla fosse ...