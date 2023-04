(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Le nostre democrazie sono costruite su una promessa fondamentale: uguali diritti per tutti i cittadini. Non dovrebbe importare che aspetto hai, che lingua parli e che cognome porti. Ma oggi, per ...

La premier francese, Elisabeth Borne, annuncia 150 agenti supplementari schierati al confine con l'Italia "laprossima". Esprimendosi al termine del consiglioministri all'Eliseo, la premier di Parigi ha anche annunciato che il progetto di legge sull'immigrazione voluto da Emmanuel Macron verrà ......Republicains" ha spiegato Borne. Tuttavia, per testimoniare che l'esecutivo agisce su questa "priorità" senza aspettare il decreto, Borne ha annunciato la mobilitazione "dallaprossima" ......pagina GoFundMe nel tentativo di contribuire al pagamento del suo funerale la prossima. ... L'addio social Moltisuoi fan e follower hanno reso omaggio alla star dopo la notizia. La collega ...

Settimana dei Rom, il video messaggio della presidente Ursula von der Leyen - Mondo Agenzia ANSA

Tra l’ultima di campionato e il rompete le righe ci passa un’altra settimana di allenamenti per l’Olbia, tornata in campo oggi al “Nespoli” per un lavoro leggero prima dell’arrivederci ufficiale alla ...A capo dei due schieramenti ci sono il presidente Abdel-Fattah al ... lì dovrei rimanere circa una settimana per confrontarmi con i responsabili del mio lavoro e poi vorrei fare rientro in Italia.