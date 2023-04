Settecamini | incidente stradale | cosa è accaduto

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unha causato la distruzione di un chiosco di frutta e verdura in via Casal Bianco, zona, nelle prime ore di questa mattina. Intorno alle 4, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante e ha abbattuto il chiosco. Diversi residenti hanno fatto l’allarme dopo aver sentito il forte “botto”, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, la polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118. Il conducente del camion è stato portato in ospedale per accertamenti. Non è stata riportata alcuna informazione sulle cause dell’. Il chiosco, invece, è stato completamente distrutto. La strada è stata chiusa fino alle prime ore del mattino e poi riaperta alle 6:40. L'articolo proviene da Italia Sera.

È quanto avvenuto alle prime luci di oggi, mercoledì 26 aprile in via Casal Bianco in zona. A dare l'allarme diversi residenti, svegliati dal forte 'botto' avvenuto intorno alle 4 del ...di Claudio Bellumoriin via di Casal Bianco, a. Un camion, per cause in corso di accertamento, è finito contro un chiosco di frutta e verdura.... poco prima delle 8, quindi in pieno orario di punta, unlungo la via Cristoforo Colombo ... con code di un chilometro trae il bivio del Gra, di 5 tra l'inizio della complanare e ...

Incidente a Settecamini: perde controllo del camion e distrugge chiosco di frutta e verdura RomaToday

«L’incidente per fortuna si è rivelato senza feriti, sia l’autista che al momento dell’arrivo dei soccorsi non c’era, perchè sotto choc si era ...Roma: prime luci dell’aurora, un’autogrù perde il controllo e distrugge un chiosco di frutta e verdura. Proprio oggi mercoledì 26 aprile in via Casal Bianco in ...