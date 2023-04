Servizi demografici | in G U il Decreto che disciplina le modalità di attribuzione dell' Id Anpr per l' interoperabilità tra Banche - dati

...in Anpr per la corretta identificazione del cittadino registrato al fine di garantire l'interoperabilità dell'Anpr con le altre Banche - dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di...... tra cui fattori, socioeconomici e geografici. Le informazioni contenute vanno dall a ... tra il 2011 e il 2022, il divario ricchi - poveri nella copertura deisanitari per donne e ...... nel quartiere baricentrico di Bolzaneto, un importante presidio per iai cittadini ma ... in modo spontaneo, per la riapertura soprattutto degli uffici". Informazioni sull'autore ...

Servizi demografici: in G.U. il Decreto che disciplina le modalità di ... Entilocali-online

Galati Mamertino - Sarà possibile effettuare la raccolta firme per il Referendum contro la caccia, nei Comuni di Galati Mamertino ...La città di Teramo ha perso 3.000 residenti negli ultimi 5 anni, per cui l’emergenza demografica è il problema principale da affrontare: da un lato occorre arginare il fenomeno dei trasferimenti di re ...