Serie A | l’aneddoto di Dybala con Cristiano | “Da piccolo lo odiavo praticamente”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) 2023-04-26 11:19:09 Calcio italiano: EIn una lunga intervista a ‘DAZN Italia’ nell’ambito della trasmissione ‘Scacco Capitale’, P.Auloha parlato di molti argomenti legati alla sua carriera. L’argentino, stella e leader della Roma di Mourinho, sta vivendo una delle sue migliori stagioni ed è uno dei protagonisti di unaA che sta pian piano rinascendo. ‘La Joya’ ha parlato del suo rapporto alla Juventus con, quello attuale con Mou… Queste furono le sue parole:Ronaldo: “Sono stati tre anni buoni con, la squadra era molto forte e lui ci ha dato qualcosa in più. In Argentina la rivalità tra Messi eè molto sentita, ovviamente dasono sempre stato dalla parte di Messi. Una volta andavamo a giocare una partita, ...

